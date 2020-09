Alle ore 18.00 si affronteranno allo stadio “Luigi Ferraris” Sampdoria e Benevento.

La squadra guidata da Claudio Ranieri è reduce dalla sconfitta per 3-0 contro la Juventus durante la prima giornata di campionato. Le Streghe guidate da Pippo Inzaghi, in attesa di giocare la prima contro l’Inter, fanno il loro esordio in Serie A nella sfida contro i blucerchiati. Segui il live della gara su Mediagol.it.