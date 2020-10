LIVE Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter: segui la diretta con Mediagol.it a partire dalle 18.55

Tutto pronto per la sfida delle ore 18.55 di Champions League.

In occasione delle gare valide per la seconda giornata dei gironi della massima competizione europea, si affrontano a partire dalle 18.55 Shakhtar Donetsk e Inter. Ospiti del club ucraino ci sono i nerazzurri di Antonio Conte, reduci dalla vittoria in campionato per 2-0 contro il Genoa e dal pareggio per 2-2 nella sfida europa della prima giornata contro il Broussia Monchengladbach.

Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter: le formazioni ufficiali. Hakimi torna titolare

