Lecco in ansia, il patron Di Nunno trasferito al Niguarda in medicina d’urgenza

Il numero uno del club lombardo è stato ricoverato per via di una polmonite da Covid: le ultime.

Nuovi problemi di salute per il patron del Lecco. Nei giorni scorsi, Paolo Leonardo Di Nunno era stato trasportato al "Galeazzi" di Milano per alcuni problemi respiratori. Tuttavia, il numero uno del club lombardo nelle ultime ore è stato trasferito in un'altra struttura, al "Niguarda", nel reparto di medicina d'urgenza per via di una polmonite da Covid.