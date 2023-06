Lecco, Foschi: “B con questi colori gioia tripla. Forza mentale nostro segreto”

Le parole del tecnico del Lecco Luciano Foschi, a pochi giorni dalla promozione in B conquistata nell'ultimo atto dei playoff.

Fresco di promozione con il suo Lecco , che ha battuto in casa il Foggia nel doppio confronto playoff, Luciano Foschi , ha parlato dell’impresa compiuta dalla sua squadra ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Sarò banale, ma è il coronamento di tanti sacrifici. Però esserci riuscito con una squadra partita con altri propositi, in un club che in B non ci andava da 50 anni, è una gioia tripla”.