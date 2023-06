Caos Lecco in Serie B, Balata riflette: “Andava valutata una proroga”. Le ultime

"Aspettiamo di acquisire tutta la documentazione presentata dal Lecco e che si esprimano gli organi federali che hanno la competenza per farlo". Lo ha detto Mauro Balata , come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Dopo la festa promozione, con la Serie B riconquistata dopo 50 anni, nella giornata di martedì la corsa contro il tempo. Il Lecco ha presentato tutti i documenti necessari per l'iscrizione al prossimo campionato cadetto, salvo uno: l'indicazione dello stadio dove disputare le gare interne. Perché il "Rigamonti-Ceppi" non è a norma.

Il club lombardo, dunque, ha dovuto indicare un altro impianto. Lo stadio individuato è stato in extremis l'Euganeo di Padova. Tuttavia, al momento dell'iscrizione, aveva ricevuto soltanto l'ok da parte del Comune e del Padova Calcio, ma non quello del Prefetto di Padova, arrivato solo il giorno dopo. Per questo motivo, la squadra rischia di non partecipare alla prossima Serie B. "Una situazione delicata [...] in molti hanno chiaro quanto il caso Lecco sia diverso da quello della Reggina (qui ballano i 757 mila euro legati al piano di ristrutturazione del debito). Come si può riuscire a regalare il lieto fine? Gli elementi ci sono e faranno tutti parte del ricorso", scrive la Rosea. Dalla pec con richiesta di proroga inviata dalla stessa società, senza risposta, alle autorizzazioni presentate per l'Euganeo. Inoltre, pare che il Prefetto di Padova, che avrebbe dovuto firmare il documento da inviare a Lega B e Figc, martedì non fosse in città.