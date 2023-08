Calciomercato Lecco: idea Masciangelo, accordo biennale con Marrone. Le ultime

Nuova avventura in Serie B per Luca Marrone. In attesa del verdetto da parte del Consiglio di Stato, che nella giornata di oggi deciderà se il Lecco potrà giocare in Serie B, il club lombardo avrebbe trovato un accordo di massima con il difensore classe 1990. Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", infatti, Marrone - dopo l'addio al Monza, club con il quale ha conquistato una promozione in Serie A, finendo successivamente ai margini - firmerà un contratto che lo legherà al Lecco per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2025.