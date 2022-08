Serie A, il Napoli spreca in casa della Fiorentina. Pareggio dell’Empoli a Lecce

Al Via del Mare i giallorossi di Baroni raccolgono il primo punto del torneo attraverso una prestazione coraggiosa che ha messo in seria difficoltà i toscani. Decisivo il gol di pregevole fattura firmato da Strefezza in risposta alla rete di Parisi. Anche per gli azzurri si muove la classifica con un altro pareggio oltre a quello nel derby con la Viola.