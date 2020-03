Lecce, il ds Meluso non ci sta: “Playoff e playout? Ho la mia idea. Nessuno speculi su una situazione così grave”

Prosegue l’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del COVID-19.

Sono oltre 30.000 le persone ufficialmente decedute a causa del Coronavirus nel mondo, un terzo delle quali solo in Italia. In attesa del consueto bollettino che verrà diramato dalla Protezione Civile alle ore 18, nella giornata di ieri nel Belpaese sono state superate le diecimila vittime. L’aumento rispetto a venerdì è stato, infatti, di 889 morti (contro i 969 del giorno prima), mentre sembra frena l’ascesa dei contagi (3.651 contro 4.401) e salgono i guariti.

Intervistato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, anche il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha detto la sua sul momento complesso e drammatico che sta vivendo attualmente l’Italia. “Per prima cosa dobbiamo pensare alla salute dei nostri familiari. Il tampone per tutti è fondamentale, soprattutto per ripartire tutti nella sicurezza più completa”, sono state le sue parole. Ma non solo; l’esperto dirigente originario di Cosenza si è espresso in merito ad una eventuale ripresa del campionato e all’ipotesi playoff e playout per scudetto e retrocessioni in Serie B. “Playoff e playout? Stabilire una squadra terzultima in classifica, ad oggi, non è possibile. Noi e il Genoa abbiamo 25 punti, lo scontro diretto è in parità e per la differenza reti servono entrambi gli scontri diretti giocati. Inoltre la regola dei playoff e dai playout non era nel regolamento di inizio campionato e non può essere inserita in corsa. Nessuno può permettersi di speculare su una situazione così grave per il nostro Paese”, ha concluso.