Giacomazzi: “Io, Corini-Cavani e il Palermo. Eugenio un grande leader, il suo Lecce come il Benevento”

“Guidolin era un maestro perfetto in panchina. Ma nella gestione del gruppo aveva un supporto fondamentale in Corini, capace di comunicare con tutti noi da vero allenatore sul campo e negli spogliatoi”.

Parola di Guillermo Giacomazzi. L’ex centrocampista del Lecce, che ha vestito anche la maglia del Palermo per un breve periodo nel 2007, è stato intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: oggetto di discussione, le prestazioni offerte fin qui dalla compagine pugliese, reduce dalla vittoria per 7-1 conquistata sabato ai danni della Reggiana. Ma non solo; l’attuale collaboratore tecnico di Devis Mangia – commissario tecnico della nazionale di Malta – ha speso parole al miele nei confronti di Eugenio Corini, con il quale ha giocato proprio nel capoluogo siciliano.

“Corini è un grande leader, trasmetteva la sua carica e il suo carisma, senza avere bisogno di gridare, piuttosto si faceva sentire con gli atteggiamenti. Eugenio aveva quasi 37 anni, si fermò per un infortunio e io disputai pochi spezzoni di gara: il Lecce mi diede in prestito, dopo un periodo difficile per me. Corini mi chiese subito di aiutare a inserire il giovane Cavani, taciturno, introverso: Giaco, ma Edi che tipo è?, mi domandava Eugenio. Il Lecce rispecchia il suo calcio? Sì, rivedo l’idea-base di Corini. Non era un play di straordinaria qualità, però era molto intelligente e funzionale: dotato nel lancio lungo, puntava subito a verticalizzare, proprio come fa la sua squadra. Cerca immediatamente Mancosu, Coda e Stepinski per esaltare le doti in chiave offensiva”, ha spiegato.

“Eugenio si sarà rivisto nel compito di Tachtsidis, rispetto a lui più fisico e potente ma come lui bisognoso di protezione da parte dei centrocampisti, ora Paganini ed Henderson, poi magari altri compagni. Corini brillava, perché Guana e Simplicio sapevano tutelarlo. Quel Palermo aveva altri protagonisti eccezionali: Barzagli, Zaccardo, Diana, Amauri, Cavani, Caracciolo, Di Michele, Bresciano e Brienza. Questo Lecce mi piace e ammiro sempre più Mancosu. Per me il Lecce può essere il Benevento di questo campionato e dominare a lungo. Il Monza? È attrezzato, competitivo, potente come club, però mica vanno in campo Berlusconi e Galliani. Mi piace l’Empoli. Ma questo Lecce ha una mentalità straordinaria, contro la Reggiana attaccava anche sul 7-1. Complimenti a Eugenio e alla società”, ha concluso Giacomazzi.