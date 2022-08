Calciomercato Lecce, Umtiti al club salentino: il Barcellona annuncia la cessione

Samuel Umtiti è praticamente un giocatore del Lecce. Attraverso una nota diramata sul canale Twitter del Barcellona, la società blaugrana ha annunciato l'accordo con il club salentino per il trasferimento del difensore francese in maglia giallorossa fino al 30 giugno 2023. Oggi il calciatore classe 1993 arriverà in Italia per svolgere le visite mediche.