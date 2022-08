Calciomercato Lecce, colpo clamoroso: in arrivo Samuel Umtiti dal Barcellona

Il Lecce scatenato sul mercato. Il club salentino vuole regalare al tecnico Baroni un difensore dall'elevata cifra tecnica e dalla tangibile esperienza a livello internazionale. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il direttore sportivo Pantaleo Corvino sarebbe vicino a chiudere per Samuel Umtiti dal Barcellona. L'operazione dovrebbe definirsi sulla base di un prestito. Laureatosi Campione del Mondo con la Francia nel 2018, il classe 1993 ha un contratto con il club blaugrana fino al 2026 e sarebbe alla ricerca di un'opportunità per rilanciare le proprie ambizioni. Il Lecce è, dunque, in pole position per portare in giallorosso il noto difensore di spessore per affrontare al meglio il ritorno nel massimo campionato italiano. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...