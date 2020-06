Serie A, Lazio-Fiorentina 2-1: Immobile e Luis Alberto, i biancocelesti tengono il passo della Juventus

La Lazio batte la Fiorentina in rimonta.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Lazio e la Fiorentina, valida per la ventottesima giornata di Serie A: ai biancocelesti serviva una vittoria importantissima per tenere il passo della Juventus, che ieri ha vinto contro il Lecce.

Dopo venticinque minuti di assoluta parità i viola riescono sorprendentemente a passare in vantaggio con un gol pazzesco di Ribery: l’esterno francese si infila in mezzo a due difensori e da posizione defilata calcia con il destro, Strakosha immobile e 0 a 1.

Nel secondo tempo la Fiorentina sfiora addirittura il raddoppio con Ghezzal, che calcia con il mancino dal limite dell’area di rigore e colpisce in pieno la traversa facendo tremare la squadra di Simone Inzaghi. Al 66′ però i biancocelesti si riprendono e riescono a riportare il risultato in parità: Caicedo viene steso in area da Dragowski e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va ovviamente Ciro Immobile che spiazza il portiere avversario e trova la rete dell’1 a 1. La Lazio continua a spingere e al minuto 83 riesce a ribaltare il risultato: Igor cede involontariamente la palla a Luis Alberto, che calcia di precisione mandando la palla nell’angolo in basso a destra, 2 a 1. Nei minuti finali la Fiorentina rimane anche in dieci a causa dell’espulsione di Vlahovic, che commette un’ingenuità colpendo Patric con una gomitata e ricevendo il cartellino rosso.

La Lazio vince una partita complicatissima in rimonta e riesce a mantenere il passo della Juventus e a tenere viva una lotta scudetto che si fa sempre più affascinante man mano che si avvicina la fine del campionato. La Fiorentina esce delusa dallo stadio Olimpico dopo essere passata meritatamente in vantaggio e resta ancora al quattordicesimo posto in classifica, non riuscendo ad allontanare in via definitiva la zona retrocessione.