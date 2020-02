Parma-Lazio, Inzaghi: “Scudetto? In altri campionati saremmo primi. Caicedo? Con Immobile…”

Tre punti per continuare a sognare.

Domani la Lazio sarà impegnata nella trasferta contro il Parma allo stadio Ennio Tardini in occasione della 23a giornata di Serie A, con l’obiettivo di trovare una vittoria fondamentale per sorpassare momentaneamente l’Inter (che domenica sera giocherà il derby contro il Milan) e accorciare le distanze con la Juventus, in campo oggi contro il Verona.

Alla vigilia del match il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa analizzando il match e parlando della condizione fisica dei suoi uomini: “Il Verona ci ha creato delle difficoltà. C’era amarezza per non aver trovato i 3 punti, ma anche la consapevolezza di aver fatto un’ottima gara. Abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente, forse di testa ancora di più. Una vittoria ci avrebbe creato meno scompensi. Condizione della squadra? Il borsino poteva essere migliore. Non avremo Radu e Milinkovic per squalifica, poi Bastos e Lulic, che oggi a malapena camminava. Lui è generosissimo, si è trascinato da oltre un mese un problema alla caviglia, ora speriamo non debba fermarsi per tanto. È il nostro capitano, un giocatore importante per noi. Stiamo facendo cose ottime, sensazionali. Non trovando una Juve o un’Inter con questo ritmo, saremmo al comando in altri campionati. Dobbiamo guardare noi stessi, in questa settimana serve un ultimo sforzo, è stata una settimana intensa, dispendiosa. A Parma serve la massima attenzione. Caicedo? Lui e Immobile stamattina hanno fatto un buon lavoro, sono affaticati però ho avuto buone sensazioni. Altrimenti abbiamo Adekanye, sta cercando di inserirsi, è un’altra arma a disposizione. E poi c’è Correa che è da gestire. Siamo in emergenza, però dobbiamo andare oltre e sapere che sarà l’ultima partita di grandissimo sforzo. Ad aprile ci sarà giusto un turno infrasettimanale. Il Parma ha un’ottima rosa, l’allenatore la sta gestendo al meglio“.