Lazio-Verona, Acerbi: “Un punto guadagnato. Scudetto? Terzo incomodo tra Juventus e Inter”

La Lazio si ferma contro il Verona.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Lazio e il Verona, che si sono affrontati in occasione del recupero della 17a giornata di Serie A: nonostante le tante occasioni da gol create e i due pali colpiti, i biancocelesti non sono riusciti a trovare la rete della vittoria, e la gara si è dunque conclusa con il risultato di 0 a 0.

Lazio-Verona, Inzaghi: “Noi bravissimi, è mancato l’episodio. Ecco cosa manca a questa squadra”

Al termine del match il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, è intervenuto ai microfoni di DAZN, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Dopo la partita non si parla di nulla. Sappiamo che abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra che giocava uno contro uno e che fisicamente sta benissimo. Noi abbiamo creato occasioni, a loro abbiamo concesso qualcosa. E’ un peccato ma è un punto guadagnato, non abbiamo preso gol e abbiamo fatto la partita. Merito del Verona. Mi faccio sempre trovare pronto. Tutti noi stiamo facendo cose importanti. Abbiamo fatto quello scatto di essere consapevoli della nostra forza ma essendo umili allo stesso tempo. Quest’anno in campionato stiamo facendo cose importanti. Sappiamo cosa vogliamo, sappiamo che sarà una lotta importante da qua fino alla fine. Io voglio andare all’Europeo e voglio giocarlo. Pressione? La pressione la mettono gli altri. Il nostro obiettivo è la Champions. Non posso negare che se siamo dove siamo ora a cinque partite dalla fine saremo degli stupidi a non pensare a qualcosa in più. Vedremo dove saremo fra qualche mese. Scudetto? Noi scherziamo su tutto. Guardando la classifica è normale che sogni ma guardiamo sia più in alto di dove siamo ma anche che siamo a +11 dalla quinta. Lasciate la Juve e l’Inter parlare fra di loro, noi siamo lì da terzi incomodi“.