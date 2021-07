Lazio, Tare: “Nuovi acquisti? Prima risolviamo problemi che abbiamo”

Le parole in conferenza stampa del ds della Lazio Igli Tare: "La squadra verrà rinforzata in base alle necessità"

"Sono molto contento di presentare questo nuovo ritiro per la prossima stagione ringraziamo il comune di Auronzo, c'è un rapporto ormai storico, che ha creato un entusiasmo incredibile per Auronzo e per i tifosi, che seguono sempre con piacere le avventure estive della Lazio. Speriamo che la nuova stagione sia piena di gioie per tutti noi".