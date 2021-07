Lazio, senti Shaqiri: “Pronto a lasciare il Liverpool, Sarri mi intriga”

Le dichiarazioni rilasciate da Xherdan Shaqiri: il centrocampista svizzero ha confessato di essere pronto a lasciare il Liverpool

"L’importante in questo momento della mia carriera è poter giocare regolarmente, ma non è sempre stato così nelle ultime tre stagioni. Ho detto al Liverpool che mi sento pronto per una nuova sfida: hanno accettato la mia richiesta e valuteranno le offerte". Lo ha annunciato Xherdan Shaqiri, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Il centrocampista del Liverpool potrebbe lasciare la Premier League e proseguire la sua carriera altrove. Tra le possibili destinazioni, anche l'Italia.

"Ho solo 29 anni, ho giocato in alcuni dei migliori campionati d’Europa e vorrei continuare a farne parte. Non sto ancora pensando alla fine della mia carriera: vedremo cosa ha in serbo il destino. Cosa non è andato della mia esperienza all'Inter di Mancini? A volte nel calcio capita di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ho detto che il calcio italiano era lento, e non penso che sia solo una mia opinione: in Italia c'è stato uno sviluppo sostanziale negli ultimi anni, testimoniato dalla vittoria agli Europei", le sue parole.

DALLA ROMA ALLA LAZIO -"L'interesse della Roma di un anno e mezzo fa? E' vero: in quel momento avrei potuto trasferirmi alla Roma o al Siviglia. Il Liverpool, però, non era disposto a parlare di me con altre squadre. La Lazio? Non ho conversazioni dirette, il mio team di consulenti si occupa di mercato. Mi informano quando ci sono club interessati: bisogna chiedere a loro. Tare da anni sta facendo un ottimo lavoro alla Lazio: se è vero che ha una grande stima nei miei confronti ne sono onorato. Seguo la Lazio da tanto tempo, è un top club. Giocare per Sarri sarebbe intrigante", ha concluso.