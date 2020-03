Lazio, senti l’ex Almeyda: “Prima o poi allenerò i biancocelesti. La MLS? Diventerà una delle top leghe mondiali”

La Lazio si gode il primo posto in classifica, aspettando le gare delle inseguitrici.

A parlare proprio dell’eccellente momento dei biancocelesti è stato Matias Almeyda: ex centrocampista dei capitolini tra il 1997 e il 2000. Il tecnico dei San Jose Earthquakes, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha rivelato di voler, in un possibile futuro, allenare proprio la compagine attualmente guidata dall’amico ed ex compagno Simone Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Tutti abbiamo dei sogni e, ormai lo sapete, il mio è allenare i biancocelesti. Oggi ho un contratto coi San Jose Earthquakes e la Lazio al contempo è ben guidata dal mio ex compagno di squadra Simone Inzaghi. Prima o poi, però, sono convinto che potrà toccare anche a me“.

Infine Almeyda parla dell’MLS, campionato sempre più in crescita: “Siamo ripartiti sabato esordendo con un 2-2 in casa col Toronto e sono soddisfatto. Sono qui ormai da più di un anno: c’è un bel progetto, ci sono grandissime ambizioni. Personalmente voglio continuare a migliorarmi come uomo e come professionista in un campionato che sta crescendo a dismisura. La MLS sarà presto una delle top leghe mondiali, vedrete che tanti giocatori e allenatori vorranno venire a lavorarci“.

