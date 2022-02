Lazio-Porto, Sarri: “Salto di qualità importante, tanta amarezza. Migliorati dietro”

Le parole del tecnico della formazione biancoceleste al termine del match che ha sancito l'eliminazione dei capitolini dall'Europa League

Parola a Maurizio Sarri. Tanto rammarico per la Lazio, che nonostante una buona partita e tante occasioni create deve arrendersi al Porto di Sergio Conceição. La sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, termina con il punteggio di 2-2, con la compagine portoghese che passa il turno in virtù del 2-1 della gara d'andata al 'Do Dragao'. Un'eliminazione che pesa certamente nell'economia stagionale della Lazio, che adesso dovrà rialzarsi concentrandosi esclusivamente sul campionato.

Ne è consapevole lo stesso Sarri, che nel post gara ha detto la sua sulla prestazione dei biancocelesti, analizzando il risultato nel suo complesso. Ecco le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo di affrontare una squadra forte, che l’anno scorso ha fatto i quarti di Champions. Sono una squadra che in pochi mesi ha eliminato Milan e Juventus, sono forti. In queste due partite abbiamo avuto la sensazione di poterci stare e qualificarci. C'è rammarico ma prendiamo gli aspetti positivi, con uno spirito in grande crescita e finalmente ora potremo un po’ allenarci. Essere competitivi in due fronti qualche problema poteva creartelo. Giocare ogni 2-3 giorni e avere 4-5 infortunati ti fa le cose più difficili, ma se crescessimo così nei prossimi 2-3 mesi come abbiamo fatto negli scorsi potremmo starci dentro”.

Sarri ha poi parlato anche della fase difensiva, oltre che della crescita psicologica della sua squadra: “Siamo migliorati a livello difensivo, poi diventare una squadra di una solidità straordinaria non so. È un difetto che abbiamo, negli uno contro uno abbiamo la peggior prestazione delle venti di A. È un dato che riguarda le caratteristiche individuali, migliorando il reparto possiamo migliorare tutti ma qualche passo in avanti lo stiamo vedendo. È uno degli aspetti più positivi, che al di là dell’aspetto tattico cominciamo a dare la sensazione di essere gruppo. Un gruppo con obiettivi che sono coinvolgenti per tutti. È un salto di qualità importante. Ora il campionato vedremo, avremo tre giorni e una nuova partita. Vedremo di arrivarci pronti e carichi, saremo stanchi ma l’aspetto fisico per me è secondario”.