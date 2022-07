Lazio, parla Lotito: “Romagnoli? A certe condizioni può restare a casa. Casale…”

"Tare rimane al suo posto, come è stato scritto nel comunicato". Lo ha ribadito Claudio Lotito , intervistato ai microfoni de "Il Messaggero". Nella giornata di ieri, mercoledì 6 luglio, la secca smentita da parte del presidente della Lazio relativa ad alcune indiscrezioni che parlavano di una lite tra lo stesso Lotito ed il direttore sportivo Igli Tare , che sembrava ad un passo dal rassegnare le proprie dimissioni.

"Igli non ha mai pensato alle dimissioni perché non ci sarebbe alcun motivo. Ora basta polemiche e facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto. Oltre Angelo Fabiani, nei quadri dirigenziali di Primavera e Women, entrerà anche mio figlio Enrico. Siamo una grande famiglia e tutti insieme, uniti, regaleremo grandi soddisfazioni al mondo Lazio", le sue parole.