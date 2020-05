Lazio, l’ex Castroman: “Io portai Zarate a Roma, ma senza prendere un soldo. Inzaghi? Vi dico cosa penso”

“Zarate l’ho portato io a Roma e non ho preso un soldo”.

Lucas Castroman, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Press, rivelando un curioso retroscena di mercato sull’acquisto, proprio da parte dei biancocelesti, dell’attaccante Mauro Zarate: “Saltò l’acquisto di Palacio, quindi consigliai Zarate, che aveva giocato con me al Velez. Così due giorni dopo lessi che la società biancoceleste lo aveva preso: sapevo che avrebbe potuto fare bene“.

Chiosa finale su Simone Inzaghi, tecnico degli aquilotti e suo ex compagno di squadra: “Ha dimostrato di essere un allenatore intelligente. Tiene a tutti i suoi giocatori, riesce a coinvolgere tutti quanti. Questa è la sua dote maggiore. Simone lo conosco bene, è sempre stato molto ragionevole. Mi ha sorpreso molto però, non mi aspettavo un andamento così forte. Ero convinto che non avrebbe mai allenato. Ha preso la Lazio quando andava piuttosto male, ha saputo ribaltare la situazione. Un lavoro eccezionale. Mi fa davvero tanto piacere che stia avendo così tanto successo“, ha concluso Castroman.

Lazio, Lotito: “Salute bene primario, ma giusto conciliarla con la ripartenza. Tante famiglie dipendono dal calcio”