Lazio, infortunio Ciro Immobile: l’esito degli esami strumentali del centravanti

Costretto a saltare la doppia sfida di Nations League dell' Italia di Roberto Mancini contro Inghilterra ed Ungheria , il centravanti azzurro e della Lazio , Ciro Immobile , si è sottoposto quest'oggi ad esami specifici per capire l'entità dell'infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Di seguito l'esito delle indagini strumentali reso noto dalla Lazio attraverso un comunicato diramato sui canali di riferimento del club biancoceleste.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".