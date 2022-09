Lazio, Immobile: “Infortunio in Nazionale? Caso inutile, vi dico com’è andata”

L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni della stampa a margine della conferenza stampa di presentazione della "Partita della Pace", parlando dell'infortunio che non gli ha permesso di giocare le due partite contro Inghilterra e Ungheria che hanno permesso allla Nazionale italiana di accedere alle Final Four. “Io sto bene. È un po’ pericoloso, sai i dottori come sono. Situazione al limite, come quando ho lasciato la Nazionale. Niente di nuovo. L’edema al bicipite femorale della coscia destra, a quanto pare, non si è ancora riassorbito", le sua parole riportate dal "Corriere dello Sport".