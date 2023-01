Lazio-Fiorentina, Sarri: “Difesa top. Immobile discreto” E sulla Champions League…

Cosa è mancato in particolare stasera? "Abbiamo sprecato tutti i palloni riconquistati sulla trequarti, così diventava duro cercare di rialzarsi se non mandando a correre Felipe Anderson con Milenkovic. Non avevamo le energie sotto tutti i punti di vista. Ci può stare, noi abbiamo giocato martedì mentre la Fiorentina sabato però qualche partita meno brillante in un campionato ci può stare e l'importante è non perderle. La squadra col giusto atteggiamento ha cercato di vincerla fino alla fine".