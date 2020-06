Lazio-Fiorentina, Inzaghi: “Vittoria di carattere e voglia. Abbiamo problemi a livello numerico”

Vittoria importantissima per la Lazio.

In occasione della ventottesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra la Lazio e la Fiorentina, che si sono affrontati sul campo dello stadio Olimpico: i viola erano passati in vantaggio grazie al bellissimo gol di Ribery, ma i biancocelesti hanno ribaltato il risultato con le reti di Immobile e Luis Alberto, riuscendo ad accorciare ancora una volta sulla Juventus che ieri ha vinto contro il Lecce.

Al termine del match il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando così la prestazione dei suoi uomini: “Penso che sia una vittoria di carattere e di voglia, obiettivamente abbiamo qualche problema a livello numerico. Ci sono stati diversi contrattempi ed infortuni, devo dire grazie perché oggi Correa, Radu e Marusic probabilmente, se non avessimo avuto questa emergenza, non li avrei schierati in quanto hanno avuto problemi ieri. Idem ho Vavro in panchina che si allena a ritmo ridotto da 4-5 giorni. La Fiorentina è un’ottima squadra, organizzata, quindi ringrazio i ragazzi perché non era semplice. Avevamo lasciato che potevamo giocare una partita a settimana senza problemi, con possibilità di scegliere. Ora invece con queste partite ravvicinate ci mancano anche giocatori importantissimi come Luiz Felipe, Leiva e Lulic. Ho chiesto un sacrificio in più ad alcuni, e ci siamo: una squadra senza carattere non avrebbe mai vinto una partita del genere. La mia espulsione a fine gara? Mi dispiace, ho cercato di aiutare gli arbitri perché poteva esserci un po’ di nervosismo. Magari avrebbe potuto ammonirmi, così martedì sarei stato a Torino con la squadra. Non potendo avere Luiz Felipe né Vavro, e non potendo utilizzare Radu, facevamo fatica a sviluppare a sinistra avendo un destro come Bastos. Con Radu nella sua posizione anche Luis Alberto ha potuto fare molto, molto meglio“.