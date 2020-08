Lazio, Tare sul dietrofront di David Silva: “Grande rispetto per il giocatore, non per l’uomo”

Dietrofront di David Silva che ha scelto di tornare in Liga e rifiutare di conseguenza l’offerta della Lazio.

Calciomercato Lazio, sfuma David Silva: ha firmato con la Real Sociedad

Il fantasista spagnolo ha scelto la Real Sociedad dicendo no alla società capitolina, il trequartista si è svincolato a parametro zero dal Manchester City e preferito tornare in Spagna. La sua scelta sembrerebbe essere legata a motivi familiari. Non l’ha presa bene il ds biancoceleste, Igli Tare, che in una nota ufficiale ha espresso il suo disappunto verso il giocatore: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo“.

E in effetti la Lazio sembrava essere davvero molto vicina ad accogliere in rosa il centrocampista spagnolo che ha scelto di ritornare in patria, nonostante gli fosse stato offerto un contratto triennale da 10 milioni netti in totale e per il quale si attendeva solo la firma.

