E’ tutto pronto allo stadio “Olimpico” di Roma.

Sarà Cuneyt Cakir l’arbitro di Lazio-Brugge, sfida in programma per domani e valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, che permettere ai biancocelesti di tentare l’ultimo assalto alla qualificazione agli ottavi di finale.

Gli assistenti saranno Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun (TUR). Il quarto uomo sarà Hüseyin Göçek (TUR). Al Var ci sarà Abdulkadir Bitigen (TUR) e all’Avar Mete Kalkavan (TUR).