Lazio-Borussia Dortmund, Immobile: “Ecco che match mi aspetto, la mia su Haaland e Muriqi”

Siamo alla vigilia di una delle partite più significative per Ciro Immobile.

Non una partita come le altre per l’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana che, sei anni fa, vestiva proprio la maglia del Borussia Dortmund, squadra che affronterà domani in Champions League: “Non ho parlato con nessuno ma sono felice di rivedere qualche ex compagno e membri dello staff, sarà una gara tosta ma è bello esordire in questa competizione con una squadra così. Siamo consapevoli della nostra forza, l’unione e la voglia di fare risultato ci contraddistinguono. A Genova eravamo tristi per risultato ma siamo pronti e fiduciosi e emozionati per esordio in Champions. Lo volevamo da tempo, testa non è più a Marassi. Le critiche sono giuste, ma siamo fiduciosi”, ha detto il centravanti in conferenza stampa.

NAZIONALE – “Sono felice delle parole di Florenzi e lo ringrazio, anche tanti compagni mi hanno scritto bei messaggi. Ho una maturità mentale tale da farmi scivolare tutto addosso, come le critiche arrivate per un gol sbagliato, ma sono felice con la Nazionale e do sempre tutto. Devo solo fare qualche rete in più, accetto tutto con serenità“.

HAALAND E MURIQI – “Haaland? Lo seguo molto e il Borussia è la squadra adatta per farlo diventare uno dei migliori, ha la continuità giusta e lui l’anno scorso è stato pazzesco come quest’anno. È un avversario difficile. Muriqi è un attaccante diverso da me, sarà una grande soluzione per aiutarci, avremo tante partite. Ieri abbiamo fatto il primo allenamento insieme, è un giocatore intelligente e conosce i miei movimenti”.

TIFOSI – “I tifosi sono un’arma in più nei momenti negativi, volevamo averli all’esordio ma è così per tutti. Faremo il massimo anche per loro. La squadra ha una responsabilità rispetto a questa maglia, le cose non stanno andando come vogliamo. Continuiamo a testa alta e con positività“, ha concluso.