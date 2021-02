Lazio-Bayern Monaco, Rummenigge: “Immobile-Lewandowski? Sfida tra top player. Inter e Lukaku…”

Lazio–Bayern Monaco, parla il direttore amministrativo dei bavaresi Karl Heinz Rummenigge.

Il programma di Champions League di questa sera, vede affrontarsi Lazio e Bayern Monaco per il match di andata valevole per gli ottavi di finale della competizione. Il numero uno dei bavaresi ha parlato della gara contro la compagine di Simone Inzaghi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport”. Durante il corso dell’intervento l’ex centravanti dell’Inter ha espresso parole d’elogio proprio per la franchigia nerazzurra – reduce dalla convincente vittoria per 3-0 nel derby contro il Milan – e per l’attaccante della Nazionale belga Romelu Lukaku. Queste le parole del sessantacinquenne dirigente tedesco.

VIDEO Lazio-Bayern Monaco, Ballack non dà chances ad Inzaghi in Champions League: “Sulla carta non c’è storia”

“Io sono un uomo che pensa positivamente, ho avuto la grande fortuna di vivere un 2020 in cui abbiamo vinto tutto. Una settimana fa ci siamo laureati campioni del mondo, mi godo il bel momento. Ho avuto una carriera nel calcio da giocatore e dirigente in cui mi è andato tutto bene. Spero che quest’anno la squadra faccia bene”

MATCH – “Purtroppo abbiamo delle assenze, non solo a causa di alcuni infortuni ma anche per il Covid. Ma abbiamo una rosa ampia e non ci sono dubbi sul fatto che possiamo fare bene anche a Roma con la Lazio. La squadra è molto motivata, abbiamo vinto la Champions l’anno scorso e vogliamo fare bene anche quest’anno”.

IMMOBILE LEWANDOWSKI – “Sono entrambi molto bravi. Immobile l’anno scorso ha fatto molto bene ed è stato il capocannoniere europeo, Lewandowski è stato il miglior giocatore del mondo. Sarà un bel confronto. Ciro ha giocato nel Dortmund, non ha trovato un’annata buona lì anche perché è stato ingiustamente criticato. Quella è stata una stagione complicata per tutto il Dortmund e mi è dispiaciuto per lui. In Italia ha dimostrato tutte le se qualità, è un giocatore che può fare la differenza”.

VIDEO Lazio-Bayern Monaco, Immobile sfida Lewandowski: bomber a confronto in Champions League all’Olimpico

MERCATO – “Abbiamo una filosofia diversa per quanto riguarda il mercato, noi non peschiamo i grandi pesci che sono costosi e sono rischiosi se non funzionano. Penso sia andata bene. Superlega? Non sono un grande tifoso, va affrontato invece il problema Covid-19. Ci mancano tanto i tifosi a livello ambientale e di cassa, il calcio sta soffrendo. Questo momento ci darà magari l’opportunità di tornare alla normalità. I grandi club hanno esagerato con le spese negli ultimi dieci anni”.

INTER – “Inter? Ho visto la partita, mi è piaciuto per il risultato. Ho fatto i complimenti al mio amico Marotta, sono contento perché i nerazzurri dopo qualche anno di sofferenza sono tornati alla grande. Adesso è la grande favorita per lo scudetto, glielo auguro di cuore. I tifosi se lo meritano. Lukaku? È bravo, ha giocato benissimo contro il Milan. Mi piace, lavora molto per la squadra, segna e fa assist. Ogni tanto viene criticato per la tecnica, ma guardate il primo assist nel derby”.

LUKAKU – “E’ bravo, ha giocato molto bene col Milan, così come nelle precedenti partite. Lavora molto per la squadra, fa gol e assist: mi piace molto. Quello per l’1-0 è stato eccezionale, anche a livello tecnico, qualità per la quale viene spesso criticato”.

VIDEO Lazio-Bayern Monaco, orgoglio Immobile: “Lewandowski e CR7? Ecco perché ho detto quella frase”