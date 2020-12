Lazio-Bayern Monaco, l’ex Klose: “Biancocelesti mio avversario preferito, vi dico cosa temo”

Urna amara per la Lazio in Champions League.

Il doppio ex Miroslav Klose ci metterà del suo al fine di vedere il Bayer Monaco segnare a ripetizione. Questo è un dato sul quale i biancocelesti, prossimi avversari agli ottavi di finale della massima competizione europea, dovranno prestare attenzione.

Nelle ultime diciassette partite, i campioni in carica hanno segnati 61 gol. E l’ex attaccante della Lazio, oggi assistente di Flick sulla panchina dei bavaresi, ha detto la sua sul match contro i biancolesti: “Tante persone da Roma mi hanno già chiamato. Sono molto felice, la Lazio era sicuramente il mio avversario preferito. Ho molto in comune con questo club e questa città. È una squadra pericolosa con il 3-5-2 di Inzaghi che è stato anche mio allenatore per un breve periodo di tempo. Non sarà una sfida facile, li analizzeremo bene e trarremo le nostre conclusioni”. Queste le dichiarazioni rilasciate del Campione del Mondo tedesco ai microfoni ufficiali del club.