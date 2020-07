Juventus-Lazio, Inzaghi: “Non commento il primo gol dei bianconeri. Lukaku? Vi spiego perché era in tribuna”

Juventus-Lazio, gara valida per la 34^ giornata di Serie A, termina 2-1 e i bianconeri si portano a +8 in classifica dall’Inter.

La compagine guidata da Maurizio Sarri aumenta il divario in termini di punti con i nerazzurri secondi nella graduatoria del massimo campionato italiano. I bianconeri portano a casa i tre punti nel match dello Juventus Stadium contro i biancocelesti di Simone Inzaghi e permettono così al club di Andrea Agnelli di avvicinarsi alla vittoria dell’ennesimo scudetto. I capitolini di capitan Ciro Immobile sono adesso fermi al quarto posto in classifica superati da Inter e Atalanta, ma rimangono comunque sul piede di guerra per terminare la stagione al secondo posto. Al termine della gara contro la Juventus, il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”.

“Penso che alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi perché siamo venuti qui con tanti problemi, abbiamo fatto una partita di personalità. Non commento il primo gol perché non ho visto il fallo di mano, la partita è stata preparata nel migliore dei modi, ma in questo periodo gli episodi non ci sorridono. Volevamo prenderci il punto per festeggiare il ritorno in Champions dopo 13 anni. Lukaku in tribuna? Niente di sensazionale, solo che ci sono degli orari ed essendo uno sport di squadra bisogna rispettare le regole. Rigore? È difficile commentare, Orsato e Mazzoleni hanno la giusta esperienza ma ho comunque dei dubbi. Al di là dell’episodio mi spiace aver preso l’1-0 in quel momento dato che era iniziato da poco il secondo tempo. Abbiamo messo in difficoltà la Juventus nonostante la forza dei bianconeri, questo è un gruppo che ha 14 punti in più dell’anno scorso e abbiamo vinto una Supercoppa; nessuno deve toccarmi questi ragazzi“.