Fiorentina-Lazio, Inzaghi: “C’è rammarico per la sconfitta. Champions League? Siamo comunque in Europa”

Le dichiarazioni del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi dopo il ko contro la Fiorentina.

Dopo il 2-0 rimediato contro la compagine viola allenata dal tecnico Beppe Iachini, c’è delusione sul volto dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. Nel post-gara del “Franchi”, il tecnico bianconceleste ha parlato così ai microfoni di DAZN, per analizzare la sconfitta subita dotto i colpi della doppietta dell’attaccante serbo della compagine viola, Dusan Vlahovic.

L’ANALISI – “C’è delusione, sapevamo sarebbe stata dura. Il primo tempo l’abbiamo fatto bene, purtroppo alcuni episodi hanno indirizzato la gara. Sul primo gol potevamo difendere meglio, poi nella ripresa si è giocato veramente poco… C’è rammarico. Sapevamo si sarebbero difesi bene, abbiamo creato senza finalizzare poi si è preso un gol in cui abbiamo messo del nostro”.

ASSENZE PESANTI – “Lusi Alberto? Convive da 25 giorni con un problema alla caviglia ma ha fatto una buona gara. Avevamo problemi importanti: Lazzari ha giocato e stanotte aveva 38 di febbre… Ci sono state occasioni in cui dovevamo difenderci meglio… In più Milinkovic–Savic credo si sia fratturato il setto nasale. Nella ripresa non è più stata una partita di calcio, non si è più giocato. A venti dalla fine poi ho messo Muriqi per avere fisicità, ma non ho voluto rinunciare a Milinkovic–Savic“

“RINCORSA” CHAMPIONS LEAGUE – “Abbiamo perso punti nel girone d’andata, ma dalla Fiorentina alla Fiorentina ne abbiamo vinte 14 su 19. Andiamo avanti a testa alta, saremo comunque nelle coppe europee. Certo, per come è andato il primo tempo rimane dell’amaro in bocca”.