Europa League, Lazio-Galatasaray: Sarri lancia Zaccagni. Le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida valida per la fase a gironi dell'Europa League tra Lazio e Galatasaray

La Lazio di Maurizio Sarri si gioca il primo posto nel gruppo E dell'Europa League nel confronto interno contro il Galatasaray. Tutto in 90' minuti, fondamentali per evitare la lotteria degli spareggi e passare direttamente alla fase finale del torneo. Una sfida fondamentale quella che avrà come teatro sportivo il rettangolo verde dello stadio 'Olimpico' di Roma, con la banda di Sarri già sicura del passaggio del turno e vogliosa di prendersi il primo posto nel girone. Di fronte si troverà la compagine turca, al momento salda a quota 11 punti. Una match non semplice per la compagine biancoceleste, che se la vedrà con una formazione che non ha ancora trovato un insuccesso in queste 5 gare di Europa League. Con soli 3 gol subiti - come i capitolini - si dimostra essere una franchigia estremamente solida, anche dal punto di vista difensivo. Servirà una prova di forza da parte della Lazio, in cerca di riscatto dopo le prestazioni altalenanti in Serie A.