Europa League, Lazio-Galatasaray 0-0: capitolini fermati dai turchi. Sarri ai playoff

La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Galatasaray e dovrà passare dalla fase playoff per accedere agli ottavi di finale dell'Europa League

Termina 0-0 il match dello stadio 'Olimpico' tra Lazio e Galatasaray , con la formazione di Maurizio Sarri che per accedere agli ottavi di finale dell' Europa League dovrà passare per la fase playoff. Il secondo posto nel gruppo E con 9 punti conquistati regala ai biancocelesti la qualificazione alla fase intermedia del torneo, che rappresenta il lasciapassare per proseguire il loro cammino europeo.

Poche le occasioni da gol in un confronto estremamente equilibrato e giocato in maniera attenta da entrambe le squadre. La Lazio si è resa davvero pericolosa dalle parti dei turchi con una conclusione di Ciro Immobile nella prima frazione, terminata alta, e con Luis Alberto che ha spedito di poco fuori il pallone al termine di una bella azione manovrata. Un pareggio che, dunque, non agevola in alcun modo il cammino della banda di Sarri, che adesso dovrà attendere lunedì 13 dicembre per scoprire il suo prossimo avversario nella fase ai playoff, con i sorteggi che si terranno nella sede UEFA di Nyon. La squadra di Terim, è invece qualificata direttamente agli ottavi, con 12 punti conquistati nelle 6 partite della fase a gironi.