Calciomercato Sampdoria, la Lazio piomba su La Gumina: l’ex Palermo può ripartire dalla Salernitana

Quale futuro per Antonino La Gumina?

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura dell’attaccante palermitano alla corte di Claudio Ranieri. Lo scorso 31 gennaio 2020, il club di Massimo Ferrero ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto dall’Empoli i diritti alle prestazioni sportive di La Gumina, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Tuttavia, fin qui il classe 1996 non è riuscito a trovare spazio e continuità: sono appena otto le presenze collezionate da Nino in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 382 minuti. Una la rete messa a segno.

Ragion per cui, La Gumina potrebbe adesso ripartire dalla Serie B. Sulle tracce dell’ex centravanti rosanero vi sarebbero Brescia, Reggina e Chievo Verona. Ma, a sorpresa – secondo quanto riportato da ‘TuttoMercatoWeb’ – la Lazio proprio in questi minuti starebbe trattando l’acquisto dell’attaccante per poi girarlo in prestito alla Salernitana. Il club capitolino sarebbe pronto a sborsare circa sei milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti…