Calciomercato Lazio, Tare scopre le carte: “Futuro Caicedo? Ecco come stanno le cose”

Parola a Igli Tare.

Il direttore sportivo della Lazio, intervenuto ai microfoni di SkySport prima della sfida contro il Genoa, è tornato a parlare del futuro di Felipe Caicedo, oggi in campo dal primo minuto. “Non abbiamo ricevuto offerte, non dico altro. Lui è giocatore della Lazio, che ha fatto bene e merita di essere qui e giocare”, sono state le sua parole.

Sulle tracce dell’attaccante ecuadoriano vi è la Fiorentina di Rocco Commisso. Ciò nonostante, al momento, pare non sia stata ancora avanzata alcuna proposta ufficiale da parte del club viola.

In merito al suo discusso rapporto con il classe 1988 si è espresso anche il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: “Se ne è parlato tantissimo. È uno di quelli con cui ho un rapporto migliore, non c’è stato nessun problema, mi basta guardare negli occhi i miei calciatori. Col Milan, per me Muriqi poteva darci qualcosa in più perché Caicedo aveva appena fatto un’ottima partita contro il Napoli, neanche tre giorni prima. Se ne sono dette tante, ma ha ottime possibilità di giocare”, ha dichiarato alla vigilia della sfida in scena allo Stadio “Luigi Ferraris”.