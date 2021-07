Calciomercato Lazio, summit tra Sarri, Tare e Lotito: strategia ed affare Correa

Summit di calciomercato tra mister Sarri e la dirigenza biancoceleste per stabiliregli obiettivi e le mossei principali in vista della prossima stagione. Trattativa fra Lazio e PSG per Correa in fase di stallo

⚽️

Cena a base di calciomercato in casa Lazio, nella sede del ritiro capitolino ad Auronzo di Cadore, tra Maurizio Sarri, il DS Igli Tare ed il presidente Claudio Lotito. Summit strategico e programmatico per gli stati generali del club biancoceleste, nel corso del quale sono stati analizzati nel dettaglio i nodi focali della campagna trasferimenti, concertando le mosse da attuare per integrare e potenziare la rosa in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A Stando a quanto riportato dall'edizione corrente del quotidiano nazionale "Il Messaggero", la trattativa che vede Joaquín Correa prossimo a lasciare il club di Lotito in direzione PSG ha subito un rallentamento. L'offerta dei parigini (18 mln + 4 di bonus ed il cartellino di Pablo Sarabia) viene ritenuta troppo bassa dalla società capitolina, disposta ad accettare solo un offerta cash per il cartellino del calciatore che si aggiri attorbno ai 30 milioni di euro.