Calciomercato Lazio, si punta su Baselli per il futuro: i dettagli

La Lazio punta a Daniele Baselli.

I biancocelesti, secondo quanto riportato in giornata da Tuttosport, sarebbero pronti a presentare un’offerta per il centrocampista classe ’92, attualmente tra le fila del Torino. Il mediano nato a Manerbio viene da una stagione fatta di alti e bassi, cominciata nel migliore dei modi e poi arrestatasi verso la fine del girone d’andata a causa di tre piccoli problemi fisici, salvo poi tornare solo per quale sprazzo di gara, collezionando poche presenze nel girone di ritorno, momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus.

