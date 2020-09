Calciomercato Lazio, la pista Callejon e il piano B di Lotito: il patron vuole Franco Vazquez, ma Tare…

E’ l’obiettivo numero uno della Lazio di Claudio Lotito.

Stiamo parlando di José Maria Callejon. Dopo l’addio al Napoli, l’esperto esterno offensivo spagnolo, attualmente svincolato, potrebbe continuare a giocare in Italia. Nel dettaglio, il club capitolino sarebbe disposto a mettere sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro, con opzione per il terzo anno, mentre il calciatore chiederebbe un biennale da 3 milioni di euro a stagione e lo stesso ingaggio che gli garantiva la società partenopea. Avviati i primi contatti con l’agente Manuel Quilon, l’intesa di massima tra le parti non è stata ancora trovata.

Per questo motivo, la dirigenza laziale starebbe continuando a setacciare il mercato, con il patron Lotito che in prima persona sarebbe tornato a sondare Franco Vazquez. L’ex trequartista del Palermo, accostato a più riprese alla Lazio, potrebbe lasciare la Liga ed il Siviglia che – secondo quanto riportato da il ‘Il Messaggero’ – sarebbe disposto a privarsi del classe 1989 per una cifra che si aggira intorno ai sei milioni di euro.

Tuttavia, chi sembra contrario all’operazione è Igli Tare. Il motivo? Per il direttore sportivo biancoceleste, i 12 milioni di euro stanziati dalla società per il mercato servirebbero per l’acquisto di un difensore. Ragion per cui, il primo obiettivo della Lazio resta al momento quello di cedere e sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Seguiranno aggiornamenti…