Calciomercato Lazio, gelo Caicedo-Inzaghi: l’ecuadoriano non più intoccabile. I possibili scenari

Scende il gelo su Formello a causa di una presunta lite tra Caicedo e Simone Inzaghi.

Non siamo nuovi a discussioni tra calciatori e allenatori, esempio lampante ne è la diatriba Gomez-Gasperini, ma per i tifosi biancocelesti è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno a pochi giorni dal match contro il rinato Genoa di Davide Ballardini. Basti pensare alla ormai nota ‘zona Caicedo‘ di cui tanto si è parlato in questo avvio di stagione, con la ‘pantera’ che ha convinto tutti a suon di gol fondamentali, facendo le fortune di Simone Inzaghi contro il Torino (gol del 3-4), contro lo Zenit in Champions League (gol dell’1-1) e con la Juventus (gol dell’1-1).

All’interno di uno spogliatoio, si sa, vi sono spesso segreti inconfessabili. E’ probabile però che la vera goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata a San Siro in occasione del match contro il Milan, quando al classe 1988 è stato preferito il ‘Tucu’ Correa a rischio stiramento. Come se non bastasse, poi, l’argentino ha gettato la spugna al 32′; al suo posto è entrato Muriqi, giocatore che Inzaghi sta provando a valorizzare.

Ma c’è di più; secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, vi sarebbe stata un’altra lite tra l’ecuadoriano e Inzaghi. Il club di Lotito ha subito smentito la notizia, così come la moglie di Caicedo. Tuttavia, il giocatore “per quanto sia stato decisivo nei mesi scorsi, non è più intoccabile”, scrive il noto quotidiano. La Lazio non vuole chiaramente puntare su calciatore scontenti e se arriverà un’offerta congrua l’accetterà.

Tra le possibili destinazioni per l’attaccante biancoceleste c’è Firenze. La società di Rocco Commisso è pronta ad investire ed è sulle sue tracce già da diverso tempo, inoltre Prandelli è alla ricerca di un bomber da aria di rigore. Da Formello escludono che sul tavolo siano arrivate proposte, ma se accadrà saranno vagliate. Poi toccherà a Caicedo decidere se accettarle o meno.