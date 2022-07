Calciomercato Lazio, emergenza portieri: parti vicine con il Genoa per Sirigu

Tra pochi giorni prenderà via il ritiro della Lazio sotto la guida di Maurizio Sarri. Per la compagine biancoceleste però ci sarà un fattore emergenza da considerare, anche in vista del mercato appena iniziato: a disposizione del tecnico ex Napoli ci sarà il solo portiere Adamonis, l'anno scorso terzo alle spalle di Strakosha e Reina. L'albanese non ha rinnovato il contratto, mentre Reina è sulla via d'addio.