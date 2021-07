Calciomercato Lazio, Correa vicino al PSG: la trattativa e le cifre. La situazione

Una cessione di lusso, ma che potrebbe regalare al patron Lotito un cospicuo tesoretto da reinvestire in sede di calciomercato

La distanza per la conclusione definitiva dell'affare si aggira intorno ai 2 milioni di euro che i capitolini vorrebbero in più rispetto all'attuale offerta parigina. Una trattativa che sembra, comunque, in stato di definizione, con il giocatore argentino che - in seguito alla vittoria della Copa America - si trova ancora in vacanza e non ha raggiunto i compagni biancocelesti in ritiro. Tutto pronto, dunque, per un possibile addio di lusso in casa Lazio, alla quale potrebbe però giovare sia dal punto di vista economico che sotto l'aspetto meramente tattico.