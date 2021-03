Bayern Monaco-Lazio, Capello: “Mission impossible, ai biancocelesti servirà una cosa. Bavaresi umili come…”

Tutto pronto per il match di Champions League, Bayern Monaco–Lazio.

Manca poco al fischio d’inizio del match dell’“Allianz Arena” di Monaco di Baviera, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra la compagine bavarese, campione in carica e la squadra allenata dal tecnico Simone Inzaghi. A pochi minuti dalla sfida, nel corso del pre-gara dagli studi di “Sky Sport”, l’ex tecnico Fabio Capello, ha parlato della sfida che avrà inizio alle ore 21.00, una vera “mission impossible”, quella che attende la compagine capitolina, chiamata all’impresa, nel provare quantomeno ad impensierire il Bayern Monaco, dopo l’1-4 della gara d’andata, all’Olimpico. Di seguito le dichiarazioni del “Don Fabio”.

VIDEO Bayern Monaco-Lazio, Inzaghi: “La Lazio e la Champions League? Ecco cosa penso”

“È una mission impossible ma bisognerà vedere come reagirà la Lazio e che intensità metterà in campo il Bayern. Sarà molto difficile giocare contro i tedeschi, mi entusiasmano per la loro umiltà, che avevo visto solo nel grande Milan e ieri sera nel Real Madrid“.