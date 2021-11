VIDEO Juventus, Zverev a Dybala: “Ti trovo qui tra 5 anni?”, la risposta di Paulo

Paulo Dybala, che ha donato al campione delle ATP Finals la propria maglia, ha risposto così a Zverev. il video

Buone notizie per Massimiliano Allegri: Paulo Dybala è tornato in gruppo. L'attaccante argentino, fermo ai box per un affaticamento muscolare accusato nel corso della gara tra Uruguay e Argentina dello scorso 13 novembre, si è allenato con i compagni. E proverà a recuperare per il match di Champions League, in programma domani a Londra contro il Chelsea. Intanto, in casa Juventus, continua a tenere banco il tema relativo al rinnovo fino al 2026 del calciatore ex Palermo. L'incontro decisivo tra il procuratore della Joya, Antun, ed il club bianconero continua ad essere posticipato.