Verona-Juventus, probabili formazioni: Allegri con Di Maria e Milik, Bocchetti…

Quasi tutto pronto per Verona-Juventus. Il match - valido per la quattordicesima giornata di Serie A - è in programma alle ore 18.30 nella suggestiva cornice dello stadio Bentegodi. I bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia di conferme dopo la convincente vittoria ottenuta nel derby d'Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il Verona di Bocchetti, invece, è reduce da otto sconfitte consecutive in campionato e cerca punti per rimanere francobollato al treno salvezza.