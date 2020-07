Udinese-Juventus, Sarri: “Per lo Scudetto servono quattro punti. Critiche? Ho la mia idea”

Alla vigilia del 35° turno di Serie A, Maurizio Sarri ha introdotto la sfida contro l’Udinese.

I friulani per allontanarsi dalla zona salvezza, la Juventus per avvicinarsi al nono scudetto consecutivo: sono questi gli obiettivi che metteranno sul rettangolo di gioco le due squadre che si sfideranno nella prossima gara di campionato. I piemontesi, dopo il fondamentale successo nell’incontro contro la Lazio della scorsa giornata, affronteranno la compagine guidata dal tecnico Luca Gotti reduce, invece, dalla sconfitta con il risultato finale di 2-1 in favore del Napoli di Gennaro Gattuso. Le dichiarazioni di Maurizio Sarri nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia.

“Scudetto? È vero, ci siamo vicini, ma io faccio sport. E nello sport la parola “vicino” non significa nulla. Ci mancano quattro punti, ora come ora fare punti è durissima per tutti, è faticoso. Quindi dobbiamo rimanere con la testa sulle singole partite, i punti sono lì. Pensiamo all’Udinese, poi c’è la Sampdoria e stop. Il resto viene di conseguenza. Bisogna rimanere sul pezzo, perché essere vicini a un obiettivo non vuol dire nulla. Bisogna continuare nella consapevolezza che in questo momento è dura per tutti“.

DYBALA E RONALDO – “Noi siamo una squadra forte, ma che ha ancora margini di miglioramento. La difficoltà nella convivenza tra due giocatori di così alto livello, sinceramente, faccio fatica a vederla. Ci può essere un momento in cui non copriamo benissimo l’area di rigore, ma la forza individuale dei singoli compensa tutto. Hanno fatto 51 gol in due, parliamo di una coppia di livello mondiale assoluto. Se Ronaldo può giocarle tutte? Io gli ho parlato dieci minuti fa, mi ha detto che si sente benissimo“.

UDINESE – “È una squadra fisica e al momento sta pure abbastanza bene. Nelle ultime 4-5 partite ha fatto sempre buone prestazioni e dà anche la sensazione di arrivare a fine partita piuttosto bene a differenza di tante altre squadre. Sarà difficile affrontarli, ma questa è una fase della stagione in cui è dura per tutti giocare contro tutti. Dovremo essere molto attenti nella preparazione della partita, per quanto si possa farlo visti i limiti temporali.

INFORTUNATI – “Higuain ieri era ancora in mano ai dottori, come Chiellini. Demiral sta piuttosto bene, ora va solo riportato a una piena efficienza fisica. Lui deve stare estremamente bene per poter rendere al meglio, ora sta svolgendo un lavoro individuale per portarlo a una piena efficienza fisica“.

CRITICHE – “Perché mi criticano? Probabilmente sto sui cog***ni a qualcuno. Non lo so, mi interessa relativamente, quelle dei giornalisti sono opinioni. E’ una materia in cui io penso di saperne di più. Può darsi che mi sbagli, ma fammi essere presuntuoso. Io conosco le difficoltà da affrontare giorno dopo giorno e penso di avere tutti i dati a disposizione per saperne di più di chi esprime un’opinione, che ritengo legittima ma che mi interessa fino a un certo punto“.