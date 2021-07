Torna il Trofeo Berlusconi: il 31 luglio sarà Monza-Juventus. I dettagli

Monza e Juventus si sfideranno per il Trofeo Berlusconi: la gara è in programmata sabato 31 luglio alle ore 21 all'U-Power Stadium

La gara è in programmata sabato 31 luglio alle ore 21 all'U-Power Stadium di Monza e sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno. L'accesso allo stadio sarebbe al momento consentito soltanto a mille tifosi. Per questo motivo, le due società hanno preferito non "scontentare nessuno dei loro sostenitori e hanno concordato di non commercializzare i titoli di accesso".