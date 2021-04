Superlega, anche Agnelli si arrende: “In sei è impossibile”. Le parole del presidente della Juventus

Andrea Agnelli non si arrende.

La Superlega rischia di sfumare definitivamente dopo poco più di 48 ore di vita a causa delle rinunce e dei continui dietrofront. Il primo club ad avviare le procedure per lasciare il progetto è stato il Manchester City, seguito in via ufficiale dopo qualche ora anche da Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United e Chelsea, con l’Inter che pare si sia tirata fuori nella notte.

“Non si può portare avanti un torneo come la Superlega con soli sei club – ha dichiarato il fondatore della Superlega e presidente della Juventus, interpellato dalla Reuters -. Per essere franco e onesto no, evidentemente non è il caso. Resto convinto della bontà del progetto”, sono state le sue parole.

Poche ore prima, Agnelli – intervistato ai microfoni de ‘La Repubblica’ – aveva, invece, detto: “Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100% di possibilità di successo, andiamo avanti. Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio”.