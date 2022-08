Juventus-Spezia, Allegri: “Di Maria e Fagioli ok. Pogba? Ecco quando rientrerà”

Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri

Mediagol ⚽️

Mercoledì alle 20.45 la Juventus ospita lo Spezia all'Allianz Stadium, nel turno infrasettimanale di Serie A. Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara, il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato la sfida che tra poco più di ventiquattro ore attenderà i suoi.

"McKennie? È stato molto bravo, veniva dall’infortunio alla spalla e ha fatto quello che poteva fare. Sta crescendo di condizione quindi sono contento. Di Fagioli anche sono contento di quello sta facendo. Rovella? È già in uscita, sta andando a Monza. Farlo stare qui senza permettergli di dargli continuità non è giusto, e mi dispiace. Fagioli credo rimarrà alla Juventus. Di Maria dall’inizio? Non esageriamo, è disponibile".

Sulla formazione: "Non ho ancora deciso la formazione, ci saranno i rientri di Di Maria e Fagioli come disponibilità. Abbiamo regalato 4 punti con Samp e Roma, domani dobbiamo recuperare. Milik titolare? Saranno importanti i cambi, o parte dall’inizio con Vlahovic o va in panchina. Pogba? Non è disponibile, se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana comincerà a correre, sperando di averlo il prima possibile. Per domani, l’importante è dare continuità ai risultati, poi i punti persi li recupereremo".

Sui giovani: "Chiamiamoli calciatori, non giovani se no poi dicono che li sminuisco. Moretti ha fatto bene, capiterà che avrà bisogno di recuperare, è giovane, c’è una componente psicologia ed emotiva. Se sono bravi li faccio giocare, poi io di giovani da quando alleno ne ho fatti giocare. Non deve passare il messaggio che siccome è giovane deve giocare, se è bravo gioca. Nel calcio conta vincere le partite. Soulè? Sta facendo bene, ma ora sto facendo altre scelte perché la Juve deve puntare a vincere. Io scelgo in base alle partite, vedi Miretti contro la Roma".

Su Paredes: "È un giocatore del Psg, quindi non dico niente. Bonucci è a posto, sarà disponibile con la Fiorentina. Di Gatti sono contento, vediamo se giocherà. Domani è difficile perché va preparata meglio di come abbiamo fatto con la Roma. Loro hanno un punto in meno di noi, va aggredita la partita da subito con rispetto dello Spezia. Sono tre punti da portare a casa. Danilo centrale? Ha fatto bene, difensivamente abbiamo sbagliato, ci vuole tempo quando si gioca con una coppia nuova. Danilo può fare terzino e centrale, averlo è importante.