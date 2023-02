Spezia-Juventus, Allegri: “Vinto una partita importante. Di Maria ha dato serenità”

Parola a Massimiliano Allegri . Il tecnico della Juventus , in seguito al successo ottenuto in casa dello Spezia guidato provvisoriamente da Fabrizio Lorieri , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn , esprimendosi sulla prestazione offerta dai bianconeri sul campo del Picco. Di seguito le parole del mister livornese:

Come mai la Juventus ha fatto così tanta fatica?

"C'era anche un po' di stanchezza da giovedì. Poi giocare qua a Spezia è difficile giocare. Nel primo tempo occasioni vere non ne hanno avute, potevamo sfruttare meglio la gestione della palla".

"E' giusto che entrasse con una vittoria. E' il capitano, si sta rimettendo a posto. Per questo finale di stagione dobbiamo averli tutti a disposizione".

"Era la prima volta che giocavano tutti e due insieme e non era semplice, avevamo preparato la partita cercando di allungarli, di attaccare più la profondità, perchè noi difettiamo un po' in questo, delle volte la attaccavano tutti e due insieme, delle volte andavano tutti e due incontro, invece in quelle situazioni bisogna essere bravi, uno attacca la profondità e uno viene incontro. Poi ha fatto un bel gol Kean, anche Vlahovic ha lavorato molto bene con la squadra".