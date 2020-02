SPAL-Juventus, Sarri: “La Champions rimane un sogno. Rigore? Se fosse successo al contrario…”

La grande vittoria della Juventus.

Sul campo dello stadio Paolo Mazza è andata in scena la sfida tra la SPAL e la Juventus, che si sono affrontati in occasione della venticinquesima giornata di Serie A: a decidere il match sono stati i gol di Cristiano Ronaldo e Ramsey, che hanno vanificato la rete di Petagna.

Al termine del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini: “La stessa situazione dell’ultima partita, abbiamo avuto tante palle gol e non siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo disputato una partita di buon livello, la sensazione che in questo momento stiamo producendo con una discreta continuità c’è. Stiamo subendo tanti gol su rigore questo è strano, oggi abbiamo preso rigore dal VAR quando il VAR non funzionava. Se succedeva a parti invertite veniva giù il mondo, La Penna poi mi spiega che se non funziona il monitor chi è al VAR può decidere. Questa è un’idea personale chiaramente. Chiellini? Ha fatto un’ora oggi e venti minuti nell’ultima partita e con lui in campo non abbiamo preso gol. Visto l’evoluzione degli ultimi giorni è tornato in campo prima del previsto e può diventare pronto a sparare una prestazione nelle prossime due partite. Non è un discorso di scegliere la partita ma il momento in cui lui sta bene. Champions? La Champions deve rimanere un sogno, a volte nella vita è bello rincorrere sogni. Dà grandi motivazioni ma è chiaro che è una manifestazione terrificante, specie le partite fuori casa. E’ una competizione alla portata di dodici squadre e devi avere anche un po’ di fortuna, l’anno scorso in Europa League abbiamo tredici vittorie e due pareggi e in semifinale siamo passati ai calci di rigore“.